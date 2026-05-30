嵐二宮和也（42）が30日、自身のXを更新。SUPER EIGHTメンバーからの贈り物を披露した。二宮は、たこ焼きの写真をアップし「今日はSUPER EIGHTの皆からもらった物で夕食」と報告。「脇にはメンバーからのメッセージまでありがとう。美味しく頂きます（メッセージは当人同士のやり取りなのでご勘弁を）」とつづった。たこ焼き器をめぐっては、昨年11月に櫻井翔が村上信五と番組共演時、20年に嵐が活動休止した際にSUPER EIGHTが嵐