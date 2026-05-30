東京・渋谷区の都営住宅で30日朝、火事があり、3人が病院に搬送されました。黒い煙が立ちこめる中、はしご車で住民が救助される様子も確認できます。30日午前6時半ごろ、渋谷区代々木の都営住宅で、「火が出て燃えている」と通報がありました。消防車など29台が出動し消火にあたり、火は約3時間後に消し止められましたが、7階建て住宅の3階の1室約30平方メートルが焼けました。この火事で、この部屋に住む50代の男性1人と、70代と8