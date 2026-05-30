テレビ東京の塩田真弓キャスター（50）が30日、インスタグラムを更新。6月30日をもって同社を退社することを発表した。塩田キャスターは「ご報告6月30日でテレビ東京を退社します」と書き出し「退職願を取り寄せるためにメールした人事部長は大好きな同期女性でもらった返信に涙腺崩壊走馬灯のように忘れがたい記憶がフラッシュバックしました」と回顧した。さらに「ここまで支えてくれた家族、友人、同僚、取材でたくさんの