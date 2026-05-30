元「ジュニア」で俳優の木村来土（１８）が３０日に自身の「Ｘ」を更新。「嵐」の相葉雅紀の神対応を明かした。「Ｘ」を更新した木村は「少し前、嵐の相葉雅紀さんの舞台を観劇させていただいた際にスタッフさん越しに差し入れをお渡ししたところ、翌日、マネージャーさんを通して手書きのお手紙をいただきました」と明かした。大先輩の粋な計らいに感動しきりだ。「ご自身の時間を作るのも大変なくらいお忙しい中で、話した