サッカー男子の国際親善試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）を前に、日本代表の森保一監督がＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）の先発起用を明言した。６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に向けた貴重な実戦。３０日に会場で行われた前日会見では、期間限定で代表に招集された吉田について「麻也がチームに加わってくれて、チームにとってはプラスのことばかりだった。彼が来てくれたことで練習のクオリティーでも見せてくれて