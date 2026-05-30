【モデルプレス＝2026/05/30】2026年4月より芸能活動の再スタートを切った元E-girlsの藤井萩花（ふじい・しゅうか／31）にモデルプレスがインタビュー。双子の出産を経て変化をした妹・藤井夏恋との関係性についてや、兄・藤井流星（WEST.）との交流について聞いた。【独占インタビュー／Vol.2】【写真】元E-girlsで双子の母「おしゃれ」と話題のウエストタトゥー◆藤井萩花、出産経て妹・藤井夏恋との関係性変化― 引退後はSNSを