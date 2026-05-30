近年は、転職活動でもZoomなどを使用した「オンライン面接」が定着しつつある。リクルート就職みらい研究所「就職白書2025」（2025年2月20日発表）によると、企業によるウェブ面接（オンライン面接）の実施率は61.8％[O1.1]となっており、オンラインを活用した採用活動は広まっている。一方で、通信環境や機材トラブルなど、オンラインならではの問題に戸惑ったという人もいる。佐伯浩太さん（仮名・40代）は、転職活動中に受けた