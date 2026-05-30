香川県庁 香川県は29日、県のイメージアップのために新設した「うどん県広報大使」を6人1グループに委嘱したと発表しました。任期は3年（自動更新）で、それぞれの活動やSNSなどを通じて香川の魅力を発信します。 うどん県広報大使を委嘱されたのは、さぬきよ（インフルエンサー）、Nagie Lane（アーティスト）、福島節（音楽プロデューサー／シンガーソングライター）、