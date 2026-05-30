【来週の注目材料】雇用の伸びは鈍化か＝米雇用統計 5日に5月の米雇用統計が発表されます。前回4月分は非農業部門雇用者数(NFP)が市場予想の+6.5万人を上回る+11.5万人の高い伸びとなりました。失業率は4.3%で横ばい(正確には3月の4.26%から4.34%へ小幅な悪化)です。 NFPの内訳をみると、政府部門が-0.8万人で7か月連続でマイナス圏。民間部門は+12.3万人となりました。そのうち財部門が+1.0万人。製造業が-0.2万人と小