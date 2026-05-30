◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク４―２広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）広島が球団ワーストの交流戦開幕５連敗を喫した。２度のリードを守れず、借金は今季ワースト１１に膨らんだ。敵地のソフトバンク戦で勝ったのは１８年６月１７日が最後で、２１年６月９日から１分けを挟み９連敗となった。先発・森下は５回２失点。１点リードの２回に同点の押し出し四球を与えると、打線が勝ち越した直後の３回には柳