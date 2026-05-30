サッカー日本代表の森保一監督が３０日、壮行試合・アイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に向けた前日会見を行った。Ｗ杯北中米大会に向けて最後の公式戦で、チェックポイントとなるのが、けがで選外の南野、三笘が担った左シャドー（１トップ後方）で誰を起用するか。会見で質問を受けた指揮官は「（今日の練習で）最終的に決めたいと思いますが、（伊東）純也をそのポジションで使いたいと思います。タケ（久保）も戻って