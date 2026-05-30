◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武６―０ＤｅＮＡ（３０日・ベルーナドーム）ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠く戦いぶりで連敗。交流戦は開幕から２カード連続の負け越しが決まり、借金は今季最多タイの５（２２勝２７敗２分け）となった。プロ初先発だった高卒３年目左腕・武田陸玖（りく）投手は、球速こそＭＡＸ１５０キロをマークしたものの制球が定まらず、初回に２安打１四球で先取点を許すと、２回にも３つの四球に味方