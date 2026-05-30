◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武６―０ＤｅＮＡ（３０日・ベルーナドーム）パ・リーグ首位・西武は投打ががっちりかみ合い、交流戦開幕から負けなしの４連勝。０・５ゲーム差で追っていた首位・中日が敗れたため、交流戦でも首位に浮上した。先発・隅田知一郎投手が８安打無失点で４勝目。自身４年連続となる完封勝利を挙げた。初回から毎回走者は出すも、得点は許さず。５回に初めて３者凡退とすると、６回も走者を出