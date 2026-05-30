5月26日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で、サッカーのルール改定によって苦労したことを語った。 1990年代にあからさまな時間稼ぎを減らすために、大きなルール改定が行われた。味方からのバックパスをGK（ゴールキーパー）がキャッチすることが禁止されたのだ。本並はル&#