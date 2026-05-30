ダウンタウン・浜田雅功がヘッドライナーを務める音楽イベント「ごぶごぶフェスティバル2025」の舞台裏に迫る特番『完全密着！！ごぶごぶフェス2025舞台裏SP』が、5月31日（深1：00）からBSよしもとで放送される。【写真】『ごぶごぶフェス2025舞台裏SP』完全密着2024年に初開催され、H Jungle with tの29年ぶりライブ出演などで大きな話題を集めた「ごぶごぶフェス」。2度目となる今回は、浜田とOKAMOTO'Sのハマ・オカモトに