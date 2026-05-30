歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身の体重について明かす場面があった。リスナーからの「今週の月曜日、体重計に乗ったら、2キロ減っていました。嬉しくて、何回も体重計に乗り直しました。でも、昨日、しっかりと戻っていました」というメッセージが紹介されると、和田は「私なんか如実に夜中食べているの