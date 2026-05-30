【北京＝東慶一郎】中国国営新華社通信によると、河南省の中級人民法院（地裁）は２９日、独自の中国武術で有名な少林寺の元住職・釈永信被告について、横領や贈賄などの罪で懲役２４年の有罪判決を言い渡した。元住職は上訴しない意向を示している。判決は、元住職が２００３年から２５年にかけて寺や関連団体の資産１・３１億元（約３０億円）余りを横領したと認定。国家公務員に対する５６７万元余りの贈賄についても認めた