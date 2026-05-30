焼肉食べ放題「プレミアムカルビ」は、2026年5月26日から7月17日まで、公式SNSアカウントをフォローすると対象5品が半額になる「初夏の半額祭」を開催しています（中戸祭店・宇都宮駅東店・神戸西店を除く）。焼肉食べ放題と飲み放題でパワーチャージ！塊熟成肉や23種類以上のタレで味わえる焼肉食べ放題に加え、店内製菓専用厨房で毎日手作りする18種のジェラートやデザートビュッフェも人気の「プレミアムカルビ」。5月26日から7