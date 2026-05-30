7月5日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』の追加キャストとして、木戸大聖、土居志央梨、和田正人、笠原秀幸、猪塚健太、小橋めぐみ、藤井美菜、田畑志真、松下由樹、吉原光夫、正名僕蔵、小手伸也の出演が発表された。 参考：佐々木蔵之介＆鈴木保奈美、山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』で初共演 本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫