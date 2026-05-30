６月に開幕する北中米ワールドカップに臨む日本代表は、５月31日に国立競技場で開催される国際親善試合でアイスランドと対戦する。これが本大会前最後の国際親善試合となるなか、30日にアイスランドのアルナル・グンラウグソン監督が日本戦に向けた記者会見に出席した。グンラウグソン監督は「森保（一）監督は、日本で素晴らしいサッカー文化を作り上げた。日本は謙虚であり、ハードワーカーの集まりだ。日本のファンの皆さ