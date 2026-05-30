2026年５月30日、日本代表の森保一監督がアイスランド戦の前日会見に出席。W杯前最後の国内戦に向け「勝って喜んでいただけるよう、最高の準備をして臨みたい」と話した指揮官は、チーム全体のコンディションを上げるのがこの試合のテーマのひとつともコメントした。また森保監督は追加招集された吉田麻也の起用法を明かした。「スタメンで考えています。前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」吉田はこの