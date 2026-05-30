東京大学の入試といえば、今もなお「学力一本勝負」というイメージが強い。しかし2016年に導入された推薦入試は、そうした常識とは異なる基準で受験生を評価する制度だという。この仕組みには、どんなメリットがあるのか。その実態をデータと制度の両面から解説する。※本稿は、東大生集団の東大カルペ・ディエム（編）『東大推薦 合格の秘訣Vol.01 2026』（笠間書院）の一部を抜粋・編集したものです。純学力勝負だった東大が推