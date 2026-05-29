イギリス発の人気児童小説をもとにしたミステリードラマ『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』が、NHK Eテレにて7月5日（日）放送スタート。 侍女が王宮に渦巻く陰謀からエリザベス1世を守る原作はイギリスの児童小説「The Lady Grace Mysteries」。16世紀のイングランドを舞台に、エリザベス1世の侍女グレースが女王のスパイとなり、鋭い観察力と持ち前の行動力で王宮に渦巻く陰謀から女王を守るミステリードラマ