日本代表は５月31日にアイスランド代表と国際親善試合を戦う。北中米ワールドカップに向け、最後の対外試合だ。20日、会場となる国立競技場で、前日会見に臨んだ森保一監督はアイスランド戦での選手起用について、シーズン中にコンディションが悪かったり、怪我などで出場時間が少なかった選手をスタメンで多く使うことを明かした。 ２月に左足リスフラン靭帯を断裂する大怪我を負って手術を受けた遠藤航については、「