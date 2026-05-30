【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man深澤辰哉が、6月1日放送のテレビ東京『「YOUは何しに日本へ？』（毎週月曜 18時25分～）に出演する。 ■MCの設楽統とのスタジオトークも必見 この日は、知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着。 そして、スタジオにはゲストとして、Snow Man深澤辰哉が初登場。特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑