2026年5月25日、中国のSNS「小紅書（RED）」で、「日本で暮らしているうちに、いつの間にか身に付いてしまった習慣や行動は？」と問い掛ける投稿があり、中国のネットユーザーから多くの反応が集まっている。特に多かったのは、「いつでもうなずく」「愛想笑いしながらうなずく」「家で電話してても表情作っちゃう」「電話中でもうなずいたりお辞儀したりする」「うなずくことと『空気読む文化』。この2つは本当に嫌い」といった日