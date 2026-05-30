25日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズは、2025-26シーズンをもってオポジットの王美懿（30）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 中国出身の王は、同国代表に選出された経歴を持つ。2024年に信州Ariesへ加入すると、在籍1年目の2024-25シーズンにはチームをリーグ優勝に導き、自身もプレーオフMVPを受賞。また、リー