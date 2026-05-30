29日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、ウェルネスブランド「FUKUKIRI」とパートナーシップ契約を締結したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 FUKUKIRIは、「身体のことを考える、きっかけを創る」をブランドビジョンに掲げるウェルネスブランドで、俳優の窪塚洋介さんがアンバサダーを務めている。腸活や発酵をテーマにした「REBALANCE