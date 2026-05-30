強盗殺人事件現場の住宅＝17日、栃木県上三川町栃木県上三川町の強盗殺人事件を主導したとして公開手配された益田和彦容疑者（48）が、事件に使われたとみられるバールを神奈川県内のホームセンターで購入した際、現金で支払いポイントの付与を受けていたことが30日、捜査関係者への取材で分かった。電車移動では交通系ICカードを使っており、こうした履歴の照会や防犯カメラ映像から益田容疑者が浮上した。捜査本部は30日、事