北朝鮮による日本人拉致問題に関する集会で、あいさつする木原官房長官＝30日午後、東京都千代田区木原稔官房長官は30日、東京都内で開かれた北朝鮮による日本人拉致問題に関する集会で、インテリジェンス（情報活動）機能を強化するための「国家情報局」を近く設置し、拉致問題の解決につなげたいとの考えを示した。あいさつで「大きな後押しとなる。一刻も早く解決できるよう最善を尽くす」と強調した。拉致問題の解決に向け