【ニューヨーク＝大月美佳】国連は２９日、紛争地域での性暴力に関する年次報告書を公表し、強姦（ごうかん）などの人権侵害に関与した疑いのある組織のリストにイスラエル、ロシア両国の軍・治安部隊を追加した。これに対し、イスラエル外務省は「恥ずべき愚かな決定だ」と反発し、アントニオ・グテレス国連事務総長との関係を断絶するとしている。報告書によると、国連は、パレスチナ自治区ガザやヨルダン川西岸で子供１０人