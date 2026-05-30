俳優の大竹しのぶが、明石家さんまと結婚生活時代の仰天エピソードを披露し、さんまの金銭感覚が話題になっている。大竹は、5月27日に放送された冠ラジオ番組『大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”』（NHK AM）に出演。妊娠中に起きたできごとを思い出し、当時の気持ちを吐露した。大竹は1982年、ドラマディレクターの服部晴治氏と結婚し、1985年に長男・二千翔（にちか）さんを出産するも、服部氏は1987年にがんのために