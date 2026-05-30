鹿島は神戸に0-5で敗戦J1百年構想リーグの1位・2位決定戦のヴィッセル神戸との第1戦に臨んだ鹿島アントラーズだったが、5月30日にアウェーで行われた一戦は0-5の大敗という結果に終わった。クラブの歴史を振り返っても、なかなかない大敗を喫した鹿島だが、鬼木達監督は「簡単な数字ではないですが、そこを目指して戦っていきたい」と、逆転優勝の可能性がある限り戦う姿勢を見せた。0-5という結果に受け、試合後の選手達に何