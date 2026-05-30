いつものコーデを新鮮に見せたい――。そんなときにおすすめなのが「ドット柄」。今シーズンは大人のシンプルコーデに奥行きを出してくれる、甘さを抑えたドット柄が豊富に展開されています。そのなかから今回は、【しまむら】が展開するブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】と【GU（ジーユー）】から、1,000円台で買えるト