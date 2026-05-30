早稲田大スケート部フィギュア部門の公式Xが発表フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が、早稲田大のスケート部に入部した。29日、同部フィギュア部門の公式Xが25人目の部員として紹介。ファンの間に反響が広がっている。早稲田大学スケート部フィギュア部門の公式Xは、「部員紹介25人目」として更新。2021年4月に早大人間科学部eスクールに進学した紀平が、人間科学部に在籍していることや、好きな動物は「ハムスター