猫の『おしり』に関連する危ない病気4選 1．肛門嚢炎（こうもんのうえん） 肛門嚢炎は、肛門の左右にある「肛門嚢」に分泌液がたまり、細菌感染によって炎症を起こす病気です。猫では比較的珍しいですが、発症すると強い不快感や痛みを伴います。 初期にはおしりをしきりになめる、床にこすりつける、不自然な座り方をするといった行動がみられ、進行すると肛門周囲が赤く腫れたり、悪臭や膿が出たりする場合もあ