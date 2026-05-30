親を誘って出かけたレストランで、穏やかな時間を過ごしていたときのこと。隣の席で突然始まった“ある行動”に、思わず言葉を失いました。楽しいはずの時間が一変、その場の空気が静かに変わっていき──。今回は、筆者が体験した出来事をご紹介します。 楽しそうな表情 子どもが生まれる前、母を誘って渋谷へ出かけたときのこと。 人混みが得意ではない母は、私の後ろをついてくるような様子でしたが、「たまには、こう