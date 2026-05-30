記事ポイント京都・宇治の人気店が集結するマルシェイベント「うじもとマルシェ with はんなりマルシェ」が2026年6月7日(日)に開催されます宇治で話題のケーキ店「kibito」や焼きたてピザの「PIZZA AUTO FELICE」など、飲食・ハンドメイド・ワークショップ合わせて20店舗以上が出店しますママ作家中心のハンドメイドマルシェ「はんなりマルシェ」との第6回コラボ開催で、20th記念の蚤の市特別ブースも設置されます 京都・宇治