記事ポイント家電ブランド「SOPPY」がミスト機能付きコードレス大型扇風機を発売20000mAh大容量バッテリーで最大約75時間の連続使用に対応発売記念の期間限定20%OFFクーポンを配布中 屋外での熱中症対策や長時間のアウトドア活動に、頼りになる新しい選択肢が登場します。家電ブランド「SOPPY（ソッピー）」を展開するL&Lライブリーライフが、ミスト機能とパワフルな送風性能を兼ね備えたコードレス大型扇風機を発売しま