深澤辰哉（Snow Man）（C）テレビ東京 Snow Man深澤辰哉が、6月1日（夜6時25分〜）放送の「YOUは何しに日本へ？」（テレ東）にゲスト出演する。【写真】設楽統（バナナマン）、深澤辰哉（Snow Man）「YOUは何しに日本へ？」場面カットテレ東で毎週月曜夜6時25分より放送中の「YOUは何しに日本へ？」。6月1日の放送回では、知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着。そして、スタジオにはゲス