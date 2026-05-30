【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#60『抱きしめたい』は高嶋ちさ子のお父さんが超訳した邦題の最高傑作アルバム『ラバー・ソウル』（1965年12月3日発売）?◇◇◇いよいよビートルズ第2章である。このアルバムに、翌1966年の『リボルバー』、そして『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』（67年）は、いわゆる「中期ビートルズ」の、いわゆる「3部作」だ。そしてビート