記事ポイントあさ出版がジェーン・オースティン著・パーカー敬子翻訳の『ノーサンガー僧院』を2026年6月2日（火）に刊行しますゴシック小説に熱中する若い女性キャサリン・モーランドの成長物語で、オースティンの初期作品かつ没後出版の一冊です翻訳者パーカー敬子はJane Austen Society of North Americaのバンクーバー支部長を歴任した研究者で、同シリーズ既刊『誇りと偏見』『理性と感性』も手がけています 近代イギリス