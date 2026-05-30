記事ポイント2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます市内宿泊者を対象に出演者直筆サイン入りパンフレットが抽選でプレゼントされます公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターが3日間10%割引になります 和歌山市内でフィギュアスケートの祭典が開かれ、公演だけでなく和歌山グルメや物産も一緒に楽しめる特別企画が用意されています。公演に合わせて和歌山市