◇MLB カージナルス 6-5 カブス(日本時間30日、ブッシュ・スタジアム)カブス・鈴木誠也選手が約1か月ぶりに1試合3安打を記録。同じくカブスの今永昇太投手は6回途中5失点で自身4連敗&今季6敗目を喫しました。前日2安打2打点の活躍を見せた鈴木選手はこの試合「6番・ライト」で先発出場。第1打席、相手先発の変化球をライト前へ運び、3試合連続安打を放ちます。3回ノーアウト2塁の第2打席は三遊間へのゴロを放つも、相手の好守