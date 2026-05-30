歌手の天童よしみが３０日、東京・原宿のシール交換カフェ「しぇあぷく原宿」で一日店長に就任した。２０００年からシール集めにハマり、収集歴は２６年という天童。天童店長とのシール交換４５人の予約枠がすぐに売り切れ、シール好きな子どもたちや女性に、非売品のよしみちゃんシールを交換するなどコミュニケーションを楽しんだ。天童は「化粧道具とかにシールを貼ったりすると間違えない、というのをきっかけに始めたん