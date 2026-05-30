記事ポイント台湾IRIS Optronicsが東京・麻布十番に日本オフィスを正式開設B3サイズ（51.5cm×36.4cm）フルカラーChLCD電子ペーパーを初公開1,600万色以上を表示し、配線不要・低消費電力で地下鉄・鉄道の広告媒体として訴求 台湾発のディスプレイメーカーが、日本の交通インフラ市場に本格参入します。フルカラーChLCD（コレステリック液晶）技術を専門とするIRIS Optronicsが、2026年5月27日に東京オフィスの開設を発表し、