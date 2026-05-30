第９３回日本ダービーは５月３１日、東京競馬場で１８頭が世代の頂点を競います。スポーツ紙・夕刊紙８紙の特別企画で、スポーツ報知の競馬記者が熱く語ったのは、“初めてのダービー”。あなたと同じダービー馬を推す同世代の記者はいますか？第５回はドウデュース世代の水納愛美記者の登場です。「日本ダービーって１回しか出られないんですか？」競馬の“け”の字も知らずに競馬担当になった私。配属当初の知識はその程度