◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―４阪神（３０日・ZOZOマリン）阪神が連勝で、２カードぶりに勝ち越した。今季４度目の若い大砲コンビのアベック弾が流れを呼び込んだ。初回２死から３番・佐藤が右翼へ１４号ソロを運んで先制。この一発に２番・森下も発奮だ。３回２死一塁で左越えの勝ち越し２ランを放つと、５回にも左越え１４号ソロ。プロ初の２打席連発で同僚の先輩に並ぶ本塁打トップとなった。先発の村上