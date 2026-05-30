記事ポイント日本発の教育メソッド「ほめ育」が、インド・マハラシュトラ州の工科系総合大学AMGOIで正式な単位認定授業として2026年7月より開始されるほめ育グループ代表の原邦雄が客員教授として登壇し、約600名のインド人大学生を対象に「2時間×15講座」を実施する優秀な学生6名がほめ育グループの国際インターン生として受け入れられる予定 日本発の教育・人材育成メソッド「ほめ育」が、インドの大学で正式な単位認定授