◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―４阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは阪神に２連敗。カード負け越しとなった。初回２死。唐川が阪神・佐藤に投じた７球目。高めに浮いた１４７キロを右翼ポール際に運ばれ先制を許した。１点を追う２回２死。相手先発・村上の投じた２球目。今季初めて１軍に合流し、阪神戦「７番・三塁」で先発出場した安田尚憲内野手が外角の１４７キロをとらえバックスクリーンに運んだ